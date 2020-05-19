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Дональд Трамп предъявил ультиматум ВОЗ
19.05.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСоединенные Штаты намерены в течение 30 дней покинуть организацию и прекратить ее финансирование, если она не проведет требуемые Вашингтоном реформы. В частности, Трамп хочет, чтобы эта структура впредь больше внимания уделяла, как он выразился, "интересам Америки" и меньше - "интересам Китая". О прекращении финансирования ВОЗ Трамп однажды уже сообщал, но затем от этой идеи отказался.
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Соединенные Штаты намерены в течение 30 дней покинуть организацию и прекратить ее финансирование, если она не проведет требуемые Вашингтоном реформы. В частности,...
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