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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дональд Трамп предъявил ультиматум ВОЗ Соединенные Штаты намерены в течение 30 дней покинуть организацию и прекратить ее финансирование, если она не проведет требуемые Вашингтоном реформы. В частности,...

Соединенные Штаты намерены в течение 30 дней покинуть организацию и прекратить ее финансирование, если она не проведет требуемые Вашингтоном реформы. В частности, Трамп хочет, чтобы эта структура впредь больше внимания уделяла, как он выразился, "интересам Америки" и меньше - "интересам Китая". О прекращении финансирования ВОЗ Трамп однажды уже сообщал, но затем от этой идеи отказался.