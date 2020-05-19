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По всему миру продолжается отмена локдауна

19.05.2020 09:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Казахстане открылись мечети, а также кафе и рестораны с числом посадочных мест не более 50-ти. Всем организациям, которые начали работу, предписано обеспечить соблюдение так называемой социальной дистанции. В стране карантин был введен почти 2 месяца тому назад. 


В Италии и Ватикане открылись церкви


Открылись также церкви Италии и Ватикана. Власти сняли ограничения на функционирование этих учреждений после 3-месячного запрета. Верующие смогут участвовать в мессах и причащаться, но хлеб и вино священники смогут передавать пастве лишь в перчатках. Также в церквях полагается обеспечить между людьми безопасное расстояние.


В Греции ослаблены карантинные ограничения


Экстремальная жара установилась в Греции. Поскольку в стране пока открыты только пляжи, столичные жители толпами устремились на берег моря. Кафе и рестораны закрыты до 25 мая, что доставляет горожанам ощутимые неудобства: добыть на пляже мороженное или купить кофе-глясе, так любимый греками, по-прежнему непросто. Но власти города приняли во внимание 40-градусную жару и включили фонтаны: граждане теперь массово ищут здесь спасения от зноя. 

 
 
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В Казахстане открылись мечети, а также кафе и рестораны с числом посадочных мест не более 50-ти. Всем организациям, которые начали работу, предписано обеспечить...
 
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