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В Италии и Ватикане открылись церкви





В Греции ослаблены карантинные ограничения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По всему миру продолжается отмена локдауна В Казахстане открылись мечети, а также кафе и рестораны с числом посадочных мест не более 50-ти. Всем организациям, которые начали работу, предписано обеспечить...

В Казахстане открылись мечети, а также кафе и рестораны с числом посадочных мест не более 50-ти. Всем организациям, которые начали работу, предписано обеспечить соблюдение так называемой социальной дистанции. В стране карантин был введен почти 2 месяца тому назад.Открылись также церкви Италии и Ватикана. Власти сняли ограничения на функционирование этих учреждений после 3-месячного запрета. Верующие смогут участвовать в мессах и причащаться, но хлеб и вино священники смогут передавать пастве лишь в перчатках. Также в церквях полагается обеспечить между людьми безопасное расстояние.Экстремальная жара установилась в Греции. Поскольку в стране пока открыты только пляжи, столичные жители толпами устремились на берег моря. Кафе и рестораны закрыты до 25 мая, что доставляет горожанам ощутимые неудобства: добыть на пляже мороженное или купить кофе-глясе, так любимый греками, по-прежнему непросто. Но власти города приняли во внимание 40-градусную жару и включили фонтаны: граждане теперь массово ищут здесь спасения от зноя.