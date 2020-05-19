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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире не утихают массовые протесты против карантина Протесты против локдауна прошли сразу в нескольких странах мира. Так, в столице Чили Сантьяго жители одного из беднейших районов города блокировали улицы и...

Протесты против локдауна прошли сразу в нескольких странах мира. Так, в столице Чили Сантьяго жители одного из беднейших районов города блокировали улицы и атаковали полицию, требуя обеспечить им помощь продовольствием. Из-за введения строгого карантина в городе десятки тысяч местных жителей лишились работы и доходов. Многие в буквальном смысле оказались на грани голода. А на улицы итальянского города Генуя вышли сотни сталелитейщиков. Рабочие недовольны мерами компенсации убытков из-за карантина.В Бразилии жители одной из крупнейших трущоб Сан-Паулу собрались у Дворца правительства с жалобами на отсутствие государственной помощи в условиях пандемии. В связи с непростой экономической ситуацией лишь 47% населения Сан-Паулу соблюдают режим социальной изоляции.