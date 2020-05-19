Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сан-Паулу инструктор одного из спортзалов решил организовать фитнес на крышах В Сан-Паулу нашли свой оригинальный способ оставаться в форме по время пандемии. Инструктор одного из спортзалов решил организовать фитнес на крышах. Все, что...

В Сан-Паулу нашли свой оригинальный способ оставаться в форме по время пандемии. Инструктор одного из спортзалов решил организовать фитнес на крышах. Все, что понадобилось, - магнитола и микрофон. Занятия проходят по выходным и набирают популярность у жителей близлежащих домов, которые с удовольствием выполняют упражнения на своих балконах.