Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кроссовки Майкла Джордана выкупили на онлайн-аукционе за рекордные 560 тысяч долларов Больше полумиллиона долларов за кроссовки. На одном из онлайн-аукционов продана обувь Майкла Джордана, в которой он дебютировал за Чикаго в матче Национальной...

Больше полумиллиона долларов за кроссовки. На одном из онлайн-аукционов продана обувь Майкла Джордана, в которой он дебютировал за Чикаго в матче Национальной баскетбольной ассоциации в 1985 году. Кроссовки выкупили за рекордные 560 тысяч. Интересно, что обувь у Джордана была не одного размера: его правая нога больше левой.