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Кроссовки Майкла Джордана выкупили на онлайн-аукционе за рекордные 560 тысяч долларов
19.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTБольше полумиллиона долларов за кроссовки. На одном из онлайн-аукционов продана обувь Майкла Джордана, в которой он дебютировал за Чикаго в матче Национальной баскетбольной ассоциации в 1985 году. Кроссовки выкупили за рекордные 560 тысяч. Интересно, что обувь у Джордана была не одного размера: его правая нога больше левой.
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Больше полумиллиона долларов за кроссовки. На одном из онлайн-аукционов продана обувь Майкла Джордана, в которой он дебютировал за Чикаго в матче Национальной...
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