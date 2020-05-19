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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей Искусству неведомы ограничения! Трех перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. Работники зверинца решили...

Искусству неведомы ограничения! Трех перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. Работники зверинца решили развеять грусть питомцев и заодно привлечь пернатых к прекрасному во время карантина. Так, по словам директора музея, пингвинов больше привлекли работы Караваджо, чем Моне.