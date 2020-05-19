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Перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей
19.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИскусству неведомы ограничения! Трех перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. Работники зверинца решили развеять грусть питомцев и заодно привлечь пернатых к прекрасному во время карантина. Так, по словам директора музея, пингвинов больше привлекли работы Караваджо, чем Моне.
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Искусству неведомы ограничения! Трех перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. Работники зверинца решили...
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