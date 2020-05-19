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Перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей

19.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Искусству неведомы ограничения! Трех перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. Работники зверинца решили развеять грусть питомцев и заодно привлечь пернатых к прекрасному во время карантина. Так, по словам директора музея, пингвинов больше привлекли работы Караваджо, чем Моне.
 
 
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Искусству неведомы ограничения! Трех перуанских пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в художественный музей. Работники зверинца решили...
 
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