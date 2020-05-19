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Великобритания может столкнуться с самым резким экономическим спадом за последние 300 лет

19.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании резко возросло число заявок на пособие по безработице. Банк Англии предупреждает, что страна может столкнуться с самым резким экономическим спадом за последние 300 лет.
 
 
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В Великобритании резко возросло число заявок на пособие по безработице. Банк Англии предупреждает, что страна может столкнуться с самым резким экономическим...
 
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