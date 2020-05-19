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Великобритания может столкнуться с самым резким экономическим спадом за последние 300 лет
19.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Великобритании резко возросло число заявок на пособие по безработице. Банк Англии предупреждает, что страна может столкнуться с самым резким экономическим спадом за последние 300 лет.
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В Великобритании резко возросло число заявок на пособие по безработице. Банк Англии предупреждает, что страна может столкнуться с самым резким экономическим...
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