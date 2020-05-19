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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британский парламент положил конец свободной трудовой иммиграции из ЕС Нижняя палата британского парламента приняла законопроект, прекращающий свободный доступ на британский рынок труда гражданам стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна,...

Нижняя палата британского парламента приняла законопроект, прекращающий свободный доступ на британский рынок труда гражданам стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.Предполагается, что потенциальные иммигранты в Британию будут получать вид на жительство и трудоустройство только в том случае, если они набирают определенную сумму баллов, а баллы будут начисляться исходя из объективных характеристик претендента, таких как профессия, квалификация, образование и возраст.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите