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Британский парламент положил конец свободной трудовой иммиграции из ЕС
19.05.2020 17:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНижняя палата британского парламента приняла законопроект, прекращающий свободный доступ на британский рынок труда гражданам стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
Предполагается, что потенциальные иммигранты в Британию будут получать вид на жительство и трудоустройство только в том случае, если они набирают определенную сумму баллов, а баллы будут начисляться исходя из объективных характеристик претендента, таких как профессия, квалификация, образование и возраст.
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Нижняя палата британского парламента приняла законопроект, прекращающий свободный доступ на британский рынок труда гражданам стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна,...
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