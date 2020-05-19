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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за приближения циклона "Ампан", сообщает издание City News. В безопасное место...

Власти Бангладеш распорядились начать эвакуацию почти 2 миллионов человек из-за приближения циклона "Ампан", сообщает издание City News.В безопасное место предстоит вывезти от 1,8 до 2 миллионов людей, для них уже подготовлены более 13 тысяч убежищ.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите