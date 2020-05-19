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ВОЗ оценит международную реакцию на эпидемию
19.05.2020 19:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВсемирная организация здравоохранения даст беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на эпидемию COVID-19. Это будет сделано для того, чтобы в будущем остановить следующие вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в резолюции, которая была принята сегодня участниками 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения. Проект резолюции был предложен ЕС при поддержке более ста стран, включая Россию и Китай.
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Всемирная организация здравоохранения даст беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку международной реакции на эпидемию COVID-19. Это будет сделано для...
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