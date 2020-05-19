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Женщины в Германии требуют выплат за уход за детьми во время карантина
19.05.2020 19:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTГруппой немецких матерей принято решение потребовать от правительства денежных выплат за то, что в дни карантина женщины были вынуждены сидеть дома с детьми. Женщины написали, что из-за закрытия школ и детсадов они не имели возможности работать и выполняли свою "неоплачиваемую" работу, то есть находились с детьми. Счета государству предъявлены серьезные: от 12 до 24 тысяч евро.
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Группой немецких матерей принято решение потребовать от правительства денежных выплат за то, что в дни карантина женщины были вынуждены сидеть дома с детьми....
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