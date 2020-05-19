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В Китае будет создан глобальный хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны
19.05.2020 21:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАспекты программы озвучил председатель Китайской Народной Республики. Си Цзиньпин сообщил, что при сотрудничестве с ООН на территории Китая будет создан глобальный склад и хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны. Для транспортировки будет организован зеленый таможенный коридор. Глава КНР подчеркнул, что в борьбе с COVID-19 главное - единство, которое подразумевает международное сотрудничество и взаимную помощь.
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В Китае будет создан глобальный хаб для обеспечения поставок противоэпидемических средств в нуждающиеся страны
Аспекты программы озвучил председатель Китайской Народной Республики. Си Цзиньпин сообщил, что при сотрудничестве с ООН на территории Китая будет создан...
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