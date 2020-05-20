|
9 миллионов данных пассажиров похищены у EasyJet
20.05.2020 08:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЖертвой кибератаки стала британская авиакомпания EasyJet. У перевозчика похитили 9 миллионов личных данных пассажиров! Преступники даже получили доступ к кредитным картам более чем 2 тысяч клиентов компании! В EasyJet заявили, что уже связались со всеми хозяевами этих карт, предупредили об опасности и предложили свою помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертвой кибератаки стала британская авиакомпания EasyJet. У перевозчика похитили 9 миллионов личных данных пассажиров! Преступники даже получили доступ к кредитным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)