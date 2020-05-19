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Спасти туристический сезон намерены в ЕС

19.05.2020 22:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Декларация в поддержку свободы передвижения в границах Евросоюза. 


Главы МИД  десяти стран ЕС сегодня приняли декларацию в поддержку свободы передвижения в границах Евросоюза. Среди тех, кто подписал документ, государства южной Европы и Германия, то есть те страны, для экономик которых доходы от туризма являются одним из основных драйверов. К слову, именно туристическая отрасль обеспечивает 10 % ВВП и 12 % рабочих мест в Евросоюзе.

Турагентствам, транспортным компаниям, госструктурам жизненно важно приложить максим усилий для скорейшего снятия ограничений на передвижение, а также сделать поездки максимально безопасными. Впереди лето, и в Евросоюзе понимают, что нужно как можно скорее открыть турсезон. В Греции уже открыли доступ к археологическим площадкам на открытом воздухе и пляжам, а Испания в конце июня рассчитывает принимать иностранных гостей. Начала ослабления на границах Германия. 

Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии:  "Если эпидемиологическая обстановка в Германии и странах Европейского союза это позволит, то контроль на границах будет полностью снят после 15 июня". 


 
 
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Декларация в поддержку свободы передвижения в границах Евросоюза.  Главы МИД  десяти стран ЕС сегодня приняли декларацию в поддержку свободы передвижения в...
 
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