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В США выставили на аукцион хоккейную клюшку возрастом более 150 лет

19.05.2020 20:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Клюшка была сделана в 1850-1870-е годы. И это старейшая из всех известных клюшек в мире. Стартовая цена лота составила 100 тысяч долларов. Она принадлежит семейству Морзе, ее нашли в доме, купленном ими в 1980 году.

Клюшка была выпущена раньше, чем в Монреале в 1875 году был задокументирован первый хоккейный матч. В Музее хоккейной славы в Торонто отметили ее уникальность и добавили, что с радостью примут ее в коллекцию в качестве подарка.

В США выставили на аукцион хоккейную клюшку возрастом более 150 лет
 
 
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Клюшка была сделана в 1850-1870-е годы. И это старейшая из всех известных клюшек в мире. Стартовая цена лота составила 100 тысяч долларов. Она принадлежит семейству Морзе,...
 
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