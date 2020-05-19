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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США выставили на аукцион хоккейную клюшку возрастом более 150 лет Клюшка была сделана в 1850-1870-е годы. И это старейшая из всех известных клюшек в мире. Стартовая цена лота составила 100 тысяч долларов. Она принадлежит семейству Морзе,...

Клюшка была сделана в 1850-1870-е годы. И это старейшая из всех известных клюшек в мире. Стартовая цена лота составила 100 тысяч долларов. Она принадлежит семейству Морзе, ее нашли в доме, купленном ими в 1980 году.Клюшка была выпущена раньше, чем в Монреале в 1875 году был задокументирован первый хоккейный матч. В Музее хоккейной славы в Торонто отметили ее уникальность и добавили, что с радостью примут ее в коллекцию в качестве подарка.В США выставили на аукцион хоккейную клюшку возрастом более 150 лет