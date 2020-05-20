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В Мичигане проливные дожди привели к серьезным затоплениям
20.05.2020 09:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЛюди, которые живут вдоль озер в центральной части штата, были эвакуированы после того, как в этом районе прорвало плотину. Всех пострадавших разместили в двух местных школах. Воду пока не удается взять под контроль. Сообщается о как минимум о 50 затопленных дорогах и трассах.
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Люди, которые живут вдоль озер в центральной части штата, были эвакуированы после того, как в этом районе прорвало плотину. Всех пострадавших разместили в двух...
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