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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Израиле установилась аномальная жара В некоторых регионах столбик термометра накануне достигнул 43-х градусов. Минздрав страны из-за зноя разрешил гражданам находиться на улицах по желанию без масок....

В некоторых регионах столбик термометра накануне достигнул 43-х градусов. Минздрав страны из-за зноя разрешил гражданам находиться на улицах по желанию без масок. Это же касается школ и других учебных заведений...Высокий градус также спровоцировал сильный лесной пожар. Пламя вспыхнуло неподалеку от города Эльад. Огонь быстро распространился и стал угрозой жилым домам. На тушение были отправлены несколько десятков спасателей и сразу 8 самолетов. Синоптики предупреждают - аномальные температуры в Израиле могут продержаться до конца недели.