ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Израиле установилась аномальная жара

20.05.2020 09:06 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В некоторых регионах столбик термометра накануне достигнул 43-х градусов. Минздрав страны из-за зноя разрешил гражданам находиться на улицах по желанию без масок. Это же касается школ и других учебных заведений...

Высокий градус также спровоцировал сильный лесной пожар. Пламя вспыхнуло неподалеку от города Эльад. Огонь быстро распространился и стал угрозой жилым домам. На тушение были отправлены несколько десятков спасателей и сразу 8 самолетов. Синоптики предупреждают - аномальные температуры в Израиле могут продержаться до конца недели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых регионах столбик термометра накануне достигнул 43-х градусов. Минздрав страны из-за зноя разрешил гражданам находиться на улицах по желанию без масок....
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Италии разрешили работу музеев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика