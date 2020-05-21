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Стрельба в торговом центре США

21.05.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Срочные новости из американского штата Аризона. Там в крупном торговом центре города Глендейла неизвестный открыл стрельбу по людям. Предварительно, стрелок был вооружен винтовкой Ar-15. Прогремела серия выстрелов. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Сначала со ссылкой на полицию штата американские СМИ сообщили, что по крайней мере  два  человека  убиты. Позднее появилась информация о  двух раненых. Подозреваемого удалось задержать.

 
 
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Срочные новости из американского штата Аризона. Там в крупном торговом центре города Глендейла неизвестный открыл стрельбу по людям. Предварительно, стрелок был...
 
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