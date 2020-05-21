ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подробности происшествия в Аризоне. В торговом центре ищут сообщников стрелка

21.05.2020 10:02 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подробности стрельбы в Аризоне. Полиция не исключает, что у преступника, который открыл огонь по людям в крупном торговом центре города Глендейла, были сообщники. Сейчас их ищут. В некоторых магазинах еще остаются посетители. Уже известно, что стрелок был вооружен винтовкой Ar-15. Информация о жертвах и пострадавших в серии выстрелов уточняется. Сначала со ссылкой на полицию штата американские СМИ сообщили, что по крайней мере  два человека  убиты. Позднее появилась информация о  трех  раненых. Подозреваемого удалось задержать. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности стрельбы в Аризоне. Полиция не исключает, что у преступника, который открыл огонь по людям в крупном торговом центре города Глендейла, были сообщники....
 
Новости дня
Новости в мире
 
Стрельба в торговом центре США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика