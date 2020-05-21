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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подробности происшествия в Аризоне. В торговом центре ищут сообщников стрелка Подробности стрельбы в Аризоне. Полиция не исключает, что у преступника, который открыл огонь по людям в крупном торговом центре города Глендейла, были сообщники....

Подробности стрельбы в Аризоне. Полиция не исключает, что у преступника, который открыл огонь по людям в крупном торговом центре города Глендейла, были сообщники. Сейчас их ищут. В некоторых магазинах еще остаются посетители. Уже известно, что стрелок был вооружен винтовкой Ar-15. Информация о жертвах и пострадавших в серии выстрелов уточняется. Сначала со ссылкой на полицию штата американские СМИ сообщили, что по крайней мере два человека убиты. Позднее появилась информация о трех раненых. Подозреваемого удалось задержать.