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Подробности происшествия в Аризоне. В торговом центре ищут сообщников стрелка
21.05.2020 10:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПодробности стрельбы в Аризоне. Полиция не исключает, что у преступника, который открыл огонь по людям в крупном торговом центре города Глендейла, были сообщники. Сейчас их ищут. В некоторых магазинах еще остаются посетители. Уже известно, что стрелок был вооружен винтовкой Ar-15. Информация о жертвах и пострадавших в серии выстрелов уточняется. Сначала со ссылкой на полицию штата американские СМИ сообщили, что по крайней мере два человека убиты. Позднее появилась информация о трех раненых. Подозреваемого удалось задержать.
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Подробности стрельбы в Аризоне. Полиция не исключает, что у преступника, который открыл огонь по людям в крупном торговом центре города Глендейла, были сообщники....
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