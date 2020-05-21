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Греция открывает туристический сезон с 15 июня
21.05.2020 09:07 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДо начала июля рейсы будет принимать только аэропорт Афин, а потом и остальные международные гавани страны, в том числе те, которые расположены на островах.
Турбизнес для Греции - одна из самых важных статей дохода и занятости. В стране уже открыты многие популярные достопримечательности и археологические памятники. Например, афинский Акрополь. За последние сутки в Греции зарегистрировали 10 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер.
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До начала июля рейсы будет принимать только аэропорт Афин, а потом и остальные международные гавани страны, в том числе те, которые расположены на островах. ...
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