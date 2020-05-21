Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Греция открывает туристический сезон с 15 июня До начала июля рейсы будет принимать только аэропорт Афин, а потом и остальные международные гавани страны, в том числе те, которые расположены на островах. ...

До начала июля рейсы будет принимать только аэропорт Афин, а потом и остальные международные гавани страны, в том числе те, которые расположены на островах.Турбизнес для Греции - одна из самых важных статей дохода и занятости. В стране уже открыты многие популярные достопримечательности и археологические памятники. Например, афинский Акрополь. За последние сутки в Греции зарегистрировали 10 новых случаев заражения COVID-19, один человек умер.