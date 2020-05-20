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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Южной Корее открылись школы В Южной Корее начало учебного года из-за COVID-19 переносили пять раз. И вот, наконец, сегодня в стране возобновили работу школы. Пока к учебе приступила только часть...

В Южной Корее начало учебного года из-за COVID-19 переносили пять раз. И вот, наконец, сегодня в стране возобновили работу школы. Пока к учебе приступила только часть школьников. Но вскоре за парты сядут все учащиеся, которым уже изрядно приелось дистанционное обучение. Власти и медики бдительно следят за соблюдением правил, в целом уверены, что ситуация позволяет возвращаться к нормальной жизни. С этим согласно и руководство ВОЗ.