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В Южной Корее открылись школы
20.05.2020 21:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Южной Корее начало учебного года из-за COVID-19 переносили пять раз. И вот, наконец, сегодня в стране возобновили работу школы. Пока к учебе приступила только часть школьников. Но вскоре за парты сядут все учащиеся, которым уже изрядно приелось дистанционное обучение. Власти и медики бдительно следят за соблюдением правил, в целом уверены, что ситуация позволяет возвращаться к нормальной жизни. С этим согласно и руководство ВОЗ.
Тедрос Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения: "Из хороших новостей хочу отметить пример Республики Корея. Там успешно использовали опыт борьбы с ближневосточным респираторным синдромом для выработки комплексной стратегии по поиску, изоляции, тестированию и уходу в каждом отдельном случае. В итоге Южная Корея перешагнула через первую волну эпидемии и теперь быстро выявляет и сдерживает новые вспышки".
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В Южной Корее начало учебного года из-за COVID-19 переносили пять раз. И вот, наконец, сегодня в стране возобновили работу школы. Пока к учебе приступила только часть...
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