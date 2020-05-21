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Евросоюз согласовал правила для туристов при авиапутешествиях
21.05.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИх должны соблюдать все авиаперевозчики после возобновления полетов. Рекомендуется обязательное использование защитных масок для лица, а также тщательная гигиена рук. В требованиях призывают также соблюдать социальную дистанцию в аэропортах.
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Их должны соблюдать все авиаперевозчики после возобновления полетов. Рекомендуется обязательное использование защитных масок для лица, а также тщательная...
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