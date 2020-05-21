Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Ухане запретили ловить, продавать, покупать, употреблять в пищу и охотиться на диких животных "Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города. Запрет...

"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города.Запрет введен на пять лет. Охота разрешается только в научных целях, для регулирования популяции и в других особых обстоятельствах. Для нее необходимо получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных разрешено только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.Чиновники пообещали предприятиям и домашним хозяйствам, которые разводили диких животных, выплатить компенсацию.