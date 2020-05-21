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В Ухане запретили ловить, продавать, покупать, употреблять в пищу и охотиться на диких животных

21.05.2020 17:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города. 

Запрет введен на пять лет. Охота разрешается только в научных целях, для регулирования популяции и в других особых обстоятельствах. Для нее необходимо получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных разрешено только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.

Чиновники пообещали предприятиям и домашним хозяйствам, которые разводили диких животных, выплатить компенсацию.
 
 
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"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города.  Запрет...
 
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