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В Ухане запретили ловить, продавать, покупать, употреблять в пищу и охотиться на диких животных
21.05.2020 17:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города.
Запрет введен на пять лет. Охота разрешается только в научных целях, для регулирования популяции и в других особых обстоятельствах. Для нее необходимо получить лицензию властей. Искусственное разведение диких животных разрешено только в целях сохранения видов, научных исследований и демонстрации животных с одобрения контролирующих органов.
Чиновники пообещали предприятиям и домашним хозяйствам, которые разводили диких животных, выплатить компенсацию.
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"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, а также товаров, из них произведенных", - сказано в постановлении правительства города. Запрет...
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