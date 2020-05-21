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В Нидерландах на территории бывшей АЭС вспыхнул пожар

22.05.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет, сообщает газета Algemeen Dagblad.

На место прибыли экстренные службы, возгорание взято под контроль. Пожар, предположительно, начался на крыше. Возможно, там находились газовые баллоны.

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Пожар разгорелся на бывшей атомной электростанции Додевард в Нидерландах, риска утечки радиации нет, сообщает газета Algemeen Dagblad. На место прибыли экстренные...
 
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