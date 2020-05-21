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Новые смягчения карантина в мире
21.05.2020 19:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСтраны мира продолжают снимать ограничения. В Италии заработали бары и рестораны, открылись магазины, парикмахерские салоны, церкви и музеи. В Японии еще в трех префектурах снят режим чрезвычайных мер. Правительство Грузии приняло решение не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час.
Отличные новости и для туристического сектора! Греция готова принять путешественников с 15 июня. Италия откроется для туристов из ЕС уже в третий день лета.
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Страны мира продолжают снимать ограничения. В Италии заработали бары и рестораны, открылись магазины, парикмахерские салоны, церкви и музеи. В Японии еще в трех...
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