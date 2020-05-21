ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новые смягчения карантина в мире

21.05.2020 19:52 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Страны мира продолжают снимать ограничения. В Италии заработали бары и рестораны, открылись магазины, парикмахерские салоны, церкви и музеи. В Японии еще в трех префектурах снят режим чрезвычайных мер. Правительство Грузии приняло решение не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час. 

Отличные новости и для туристического сектора! Греция готова принять путешественников с 15 июня. Италия откроется для туристов из ЕС уже в третий день лета.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны мира продолжают снимать ограничения. В Италии заработали бары и рестораны, открылись магазины, парикмахерские салоны, церкви и музеи. В Японии еще в трех...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Обнадеживающие планы. Turkish Airlines и EasyJet возобновят работу в июне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика