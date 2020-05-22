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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США выходят из договора об открытом небе Вашингтон объявил о намерении выйти из договора об открытом небе. Его участники могут совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной...

Вашингтон объявил о намерении выйти из договора об открытом небе. Его участники могут совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Причиной американская сторона указала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва это отвергает. Дональд Трамп заявил, что не отрицает вероятности возвращения США в сделку. Конгресс США заявил, что Трампу следует пересмотреть свое решение, так как выход из договора ставит под угрозу схему контроля над вооружениями, которая десятилетиями помогала обеспечивать стабильность в мире.