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В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина
22.05.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения и предотвращения заражения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина. Последний получил широкую известность после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что ежедневно принимает таблетку этого противомалярийного препарата для профилактики. Участниками испытаний станут исключительно медики, которые являются наиболее уязвимыми к опасному вирусу из-за постоянных контактов с инфицированными пациентами. Результаты исследования ожидаются к концу года.
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В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина
В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения и предотвращения заражения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина. Последний получил широкую...
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