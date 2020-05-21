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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения и предотвращения заражения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина. Последний получил широкую...

В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения и предотвращения заражения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина. Последний получил широкую известность после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что ежедневно принимает таблетку этого противомалярийного препарата для профилактики. Участниками испытаний станут исключительно медики, которые являются наиболее уязвимыми к опасному вирусу из-за постоянных контактов с инфицированными пациентами. Результаты исследования ожидаются к концу года.