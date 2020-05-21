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В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина

22.05.2020 06:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения и предотвращения заражения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина. Последний получил широкую известность после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что ежедневно принимает таблетку этого противомалярийного препарата для профилактики. Участниками испытаний станут исключительно медики, которые являются наиболее уязвимыми к опасному вирусу из-за постоянных контактов с инфицированными пациентами. Результаты исследования ожидаются к концу года. 
 
 
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В Британии начались глобальные испытания двух препаратов для лечения и предотвращения заражения COVID-19 - хлорина и гидроксилхлорина. Последний получил широкую...
 
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