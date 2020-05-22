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Британская IT-компания разработала иммунные паспорта

22.05.2020 12:53 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В их внедрении авторы готовы помочь любому правительству планеты. В основе технологии тот же принцип, что используется при онлайн-платежах. Первым делом создается банк данных, который позволяет любому чиновнику или организации уточнить состояние здоровья того или иного человека. Доступна информация через приложение смартфона. При этом ничьи личные данные не разглашаются - по запросу сообщают только "иммунный статус". Авторы полагают, что приложение может использоваться для доступа в метро, гостиницы, аэропорты и любые места массового скопления людей.
 
 
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В их внедрении авторы готовы помочь любому правительству планеты. В основе технологии тот же принцип, что используется при онлайн-платежах. Первым делом создается...
 
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