Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Британская IT-компания разработала иммунные паспорта В их внедрении авторы готовы помочь любому правительству планеты. В основе технологии тот же принцип, что используется при онлайн-платежах. Первым делом создается...

В их внедрении авторы готовы помочь любому правительству планеты. В основе технологии тот же принцип, что используется при онлайн-платежах. Первым делом создается банк данных, который позволяет любому чиновнику или организации уточнить состояние здоровья того или иного человека. Доступна информация через приложение смартфона. При этом ничьи личные данные не разглашаются - по запросу сообщают только "иммунный статус". Авторы полагают, что приложение может использоваться для доступа в метро, гостиницы, аэропорты и любые места массового скопления людей.