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В Индонезии жгут карантинные пропускные пункты

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Треть аргентинцев оказались в нищете из-за карантина Из-за карантина самый глубокий кризис в своей истории переживает Аргентина. Со дня на день здесь ожидают объявления дефолта. Тысячи людей вышли на манифестацию в...

Из-за карантина самый глубокий кризис в своей истории переживает Аргентина. Со дня на день здесь ожидают объявления дефолта. Тысячи людей вышли на манифестацию в Буэнос-Айресе. Участники акции требуют от властей продовольственной помощи. Карантин, по официальным данным, вверг в нищету треть населения Аргентины.В Индонезии граждане начали жечь карантинные пропускные пункты полиции. Из-за ограничений на переезды здесь закрылись местные рынки, и крестьяне потеряли главный источник дохода. При этом власти оказывать помощь не спешат. И уничтоженные КПП не заставят их отменить запрет на передвижение по острову Суматра.