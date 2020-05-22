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Треть аргентинцев оказались в нищете из-за карантина

22.05.2020 12:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Из-за карантина самый глубокий кризис в своей истории переживает Аргентина. Со дня на день здесь ожидают объявления дефолта. Тысячи людей вышли на манифестацию в Буэнос-Айресе. Участники акции требуют от властей продовольственной помощи. Карантин, по официальным данным, вверг в нищету треть населения Аргентины.


В Индонезии жгут карантинные пропускные пункты


В Индонезии граждане начали жечь карантинные пропускные пункты полиции. Из-за ограничений на переезды здесь закрылись местные рынки, и крестьяне потеряли главный источник дохода. При этом власти оказывать помощь не спешат. И уничтоженные КПП не заставят их отменить запрет на передвижение по острову Суматра.

 
 
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Из-за карантина самый глубокий кризис в своей истории переживает Аргентина. Со дня на день здесь ожидают объявления дефолта. Тысячи людей вышли на манифестацию в...
 
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