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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минимум два человека выжили в авиакатастрофе в Пакистане Новые подробности авиакатастрофы в Пакистане. В Сети появились кадры спасения одного из пассажиров - это глава одного из банков. Он есть в списках тех, кто был на...

Новые подробности авиакатастрофы в Пакистане. В Сети появились кадры спасения одного из пассажиров - это глава одного из банков. Он есть в списках тех, кто был на борту. Агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана сообщает минимум о двух выживших.Airbus-A320 "Пакистанских международных авиалиний" выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи ивблизи жилого района. По последним данным, на борту находилось 107 человек.Из-под обрушившихся зданий удалось спасти около 20 местных жителей. Перед катастрофой пилото неисправности самолета.