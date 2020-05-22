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Минимум два человека выжили в авиакатастрофе в Пакистане
22.05.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНовые подробности авиакатастрофы в Пакистане. В Сети появились кадры спасения одного из пассажиров - это глава одного из банков. Он есть в списках тех, кто был на борту. Агентство "Ассошиэйтед Пресс" со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана сообщает минимум о двух выживших.
Тахрир Хусейн, очевидец: "Мы услышали громкий шум, когда что-то огромное упало с неба. Не сразу поняли, что произошло. Грохот был страшный. Было больше похоже на землетрясение. Словно огромная стена рухнула на землю или опрокинулся резервуар с водой. Затем повалил дым. Он был повсюду".
Airbus-A320 "Пакистанских международных авиалиний" выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи и
Из-под обрушившихся зданий удалось спасти около 20 местных жителей. Перед катастрофой пилот
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Новые подробности авиакатастрофы в Пакистане. В Сети появились кадры спасения одного из пассажиров - это глава одного из банков. Он есть в списках тех, кто был на...
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