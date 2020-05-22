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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снег в Антарктике становится ярко-зелёным из-за глобального потепления. Повышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает...

Повышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает следить за распространением "зеленого снега"."Это значительный прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктике и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее", — сказал учёный Кембриджского университета Мэтт Дейви.фото: Nature CommunicationsПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите