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Снег в Антарктике становится ярко-зелёным из-за глобального потепления.
22.05.2020 20:21 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПовышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает следить за распространением "зеленого снега".
"Это значительный прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктике и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее", — сказал учёный Кембриджского университета Мэтт Дейви.
фото: Nature Communications
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Повышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает...
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