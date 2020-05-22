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Снег в Антарктике становится ярко-зелёным из-за глобального потепления.

22.05.2020 20:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Повышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает следить за распространением "зеленого снега".

"Это значительный прогресс в нашем понимании жизни на суше в Антарктике и того, как она может измениться в ближайшие годы, когда климат станет теплее", — сказал учёный Кембриджского университета Мэтт Дейви.

фото: Nature Communications

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Повышение температур способствует тому, что на снегу появляются водоросли. Британские учёные создали первую в истории крупномасштабную карту, которая помогает...
 
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