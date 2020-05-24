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В Китае нашли бронзовый кувшин 2000-летней давности
24.05.2020 18:42 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTДекоративные элементы кувшина изображают гусиную голову и шею. Внутри также было найдено 3000 мл неизвестной жидкости. Гробницу нашли при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься. Эксперты считают, что гробница была построена во времена конца династии Цинь (221 - 207 гг. до н.э.) и начале династии Западная Хань (202 г. до н. э. - 8 г. н. э.). Кроме бронзового кувшина с фигурой гусиной головы и шейки, в древней гробнице обнаружены бронзовые котел и плошки, железные и нефритовые мечи и другие реликвии.
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Декоративные элементы кувшина изображают гусиную голову и шею. Внутри также было найдено 3000 мл неизвестной жидкости. Гробницу нашли при реконструкции трущоб в...
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