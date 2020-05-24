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В США прошли испытания лазерного оружия против беспилотников
24.05.2020 15:26 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа кадрах виден корабль с лазерной установкой и загоревшийся в воздухе летательный аппарат. Испытания прошли еще 16 мая в Тихом океане. Мощность оружия военные не раскрыли, но, по мнению экспертов, она может составлять около 150 киловатт.
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На кадрах виден корабль с лазерной установкой и загоревшийся в воздухе летательный аппарат. Испытания прошли еще 16 мая в Тихом океане. Мощность оружия военные не...
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