Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На юго-западное побережье Австралии обрушился шторм десятилетия Без электричества осталось не менее 60 000 домов. Минувшей ночью аварийные службы получили сотни обращений за помощью. Разрушен ряд хозяйственных построек. Из-за...

Без электричества осталось не менее 60 000 домов. Минувшей ночью аварийные службы получили сотни обращений за помощью. Разрушен ряд хозяйственных построек. Из-за порывов ветра - более 130 километров в час - падали деревья. Шел дождь. Данных о пострадавших пока не поступало. По информации государственного метеобюро Австралии, сегодня ветер потеряет силу и к концу дня стихнет.