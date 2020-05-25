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Лесные пожары охватили юг Англии
25.05.2020 08:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСвыше 150 пожарных пытаются локализовать пламя. Им помогают добровольцы. Огонь уже уничтожил около 220 гектаров леса. Пожары начались еще неделю назад. Судя по всему, кто-то развел в лесу костер. Сильные ветры не позволяют пожарным взять ситуацию под контроль. На восстановление лесных угодий, по словам специалистов, потребуются десятилетия.
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Свыше 150 пожарных пытаются локализовать пламя. Им помогают добровольцы. Огонь уже уничтожил около 220 гектаров леса. Пожары начались еще неделю назад. Судя по всему,...
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