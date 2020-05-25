Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лесные пожары охватили юг Англии Свыше 150 пожарных пытаются локализовать пламя. Им помогают добровольцы. Огонь уже уничтожил около 220 гектаров леса. Пожары начались еще неделю назад. Судя по всему,...

Свыше 150 пожарных пытаются локализовать пламя. Им помогают добровольцы. Огонь уже уничтожил около 220 гектаров леса. Пожары начались еще неделю назад. Судя по всему, кто-то развел в лесу костер. Сильные ветры не позволяют пожарным взять ситуацию под контроль. На восстановление лесных угодий, по словам специалистов, потребуются десятилетия.