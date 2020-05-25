ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лесные пожары охватили юг Англии

25.05.2020 08:38 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Свыше 150 пожарных пытаются локализовать пламя. Им помогают добровольцы. Огонь уже уничтожил около 220 гектаров леса. Пожары начались еще неделю назад. Судя по всему, кто-то развел в лесу костер. Сильные ветры не позволяют пожарным взять ситуацию под контроль. На восстановление лесных угодий, по словам специалистов, потребуются десятилетия. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свыше 150 пожарных пытаются локализовать пламя. Им помогают добровольцы. Огонь уже уничтожил около 220 гектаров леса. Пожары начались еще неделю назад. Судя по всему,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Повреждение двигателей - одна из вероятных причин падения авиалайнера в Карачи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика