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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Индия переживает нашествие саранчи Весенняя миграция саранчи накрыла индийский штат Раджастан. Причем, справиться с насекомыми стало сложнее. Раньше они засыпали с заходом солнца, теперь летают до...

Весенняя миграция саранчи накрыла индийский штат Раджастан. Причем, справиться с насекомыми стало сложнее. Раньше они засыпали с заходом солнца, теперь летают до полуночи. То есть, время на нейтрализацию уменьшилось. В прошлом году ущерб от нашествия насекомых превысил 187 миллионов долларов. Один рой саранчи может оставить без посевов, которыми в течение года могли прокормить 2,5 тысячи человек.