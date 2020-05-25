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Индия переживает нашествие саранчи
25.05.2020 09:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВесенняя миграция саранчи накрыла индийский штат Раджастан. Причем, справиться с насекомыми стало сложнее. Раньше они засыпали с заходом солнца, теперь летают до полуночи. То есть, время на нейтрализацию уменьшилось. В прошлом году ущерб от нашествия насекомых превысил 187 миллионов долларов. Один рой саранчи может оставить без посевов, которыми в течение года могли прокормить 2,5 тысячи человек.
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Весенняя миграция саранчи накрыла индийский штат Раджастан. Причем, справиться с насекомыми стало сложнее. Раньше они засыпали с заходом солнца, теперь летают до...
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