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В США заработал сервис, где самокаты сами приезжают к месту вызова

25.05.2020 10:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Транспорт самостоятельно приезжает и уезжает на подзарядку после завершения аренды. Самокаты оснащены камерами и системами дистанционного управления. Отправляет к заказчику заряженный экземпляр оператор. Он же контролирует через камеру скорость и безопасность езды.

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Транспорт самостоятельно приезжает и уезжает на подзарядку после завершения аренды. Самокаты оснащены камерами и системами дистанционного управления....
 
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