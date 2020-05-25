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В США заработал сервис, где самокаты сами приезжают к месту вызова
25.05.2020 10:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТранспорт самостоятельно приезжает и уезжает на подзарядку после завершения аренды. Самокаты оснащены камерами и системами дистанционного управления. Отправляет к заказчику заряженный экземпляр оператор. Он же контролирует через камеру скорость и безопасность езды.
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Транспорт самостоятельно приезжает и уезжает на подзарядку после завершения аренды. Самокаты оснащены камерами и системами дистанционного управления....
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