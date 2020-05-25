В США заработал сервис, где самокаты сами приезжают к месту вызова

Источник материала: БT

Транспорт самостоятельно приезжает и уезжает на подзарядку после завершения аренды. Самокаты оснащены камерами и системами дистанционного управления. Отправляет к заказчику заряженный экземпляр оператор. Он же контролирует через камеру скорость и безопасность езды.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите