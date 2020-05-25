Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гигантский контейнеровоз из Сингапура еле избежал крушения На запад Австралии обрушился шторм, каких здесь не видали уже несколько десятилетий. Без электричества осталось более 60 тысяч домов, разрушены десятки...

На запад Австралии обрушился шторм, каких здесь не видали уже несколько десятилетий. Без электричества осталось более 60 тысяч домов, разрушены десятки хозяйственных сооружений. Множество жилищ осталось без крыши. Вихрь со скоростью 130 километров в час легко вырывал с корнем вековые деревья.Досталось в австралийских водах и морякам. Гигантский контейнеровоз из Сингапура еле избежал крушения. Качка была настолько сильной, что воду из трюма удалось откачать только чудом. При этом за борт соскользнуло около полусотни контейнеров. К счастью (и на море, и на суше) жертв удалось избежать.