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Гигантский контейнеровоз из Сингапура еле избежал крушения
25.05.2020 22:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа запад Австралии обрушился шторм, каких здесь не видали уже несколько десятилетий. Без электричества осталось более 60 тысяч домов, разрушены десятки хозяйственных сооружений. Множество жилищ осталось без крыши. Вихрь со скоростью 130 километров в час легко вырывал с корнем вековые деревья.
Досталось в австралийских водах и морякам. Гигантский контейнеровоз из Сингапура еле избежал крушения. Качка была настолько сильной, что воду из трюма удалось откачать только чудом. При этом за борт соскользнуло около полусотни контейнеров. К счастью (и на море, и на суше) жертв удалось избежать.
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На запад Австралии обрушился шторм, каких здесь не видали уже несколько десятилетий. Без электричества осталось более 60 тысяч домов, разрушены десятки...
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