ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному COVID-19

25.05.2020 20:32 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Операцию сделали 45-летней австрийке. Врачи приняли решение о пересадке органа после того, как стало ясно, что лёгкое не спасти. 

"Мы считаем, что сейчас она в прекрасном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы работают хорошо, мы довольны. Но ещё понадобится достаточно много времени, прежде чем мы, надеюсь, в итоге отпустим ее из больницы", - заявил руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда.    
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операцию сделали 45-летней австрийке. Врачи приняли решение о пересадке органа после того, как стало ясно, что лёгкое не спасти.  "Мы считаем, что сейчас она в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Испания с 1 июля отменяет карантин для иностранных туристов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика