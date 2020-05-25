Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Вене провели первую в Европе пересадку легких больному COVID-19 Операцию сделали 45-летней австрийке. Врачи приняли решение о пересадке органа после того, как стало ясно, что лёгкое не спасти. "Мы считаем, что сейчас она в...

Операцию сделали 45-летней австрийке. Врачи приняли решение о пересадке органа после того, как стало ясно, что лёгкое не спасти."Мы считаем, что сейчас она в прекрасном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы работают хорошо, мы довольны. Но ещё понадобится достаточно много времени, прежде чем мы, надеюсь, в итоге отпустим ее из больницы", - заявил руководитель университетской клиники хирургии Вальтер Клепетко.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите