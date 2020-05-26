В Украине суд выпустил под залог одну из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Источник материала: Tut.by

Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Еще одного подозреваемого — Андрея Антоненко — суд принял решение оставить под стражей.

Как сообщает РБК-Украина, Дугарь освободили под залог в 168 тысяч гривен (более 6 тысяч долларов).



​​Фото: pravda.com.ua

Андрея Антоненко Печерский районный суд принял решение оставить под стражей. Меру пресечения ему продлили до 23 июля. Как отмечает «Радио свобода» , Антоненко хотели взять на поруки, но суд отказал. Напомним, именно Андрея Антоненко следствие считает организатором убийства Павла Шеремета.



Фото: Reuters

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета в Киеве назвали в декабре прошлого года. На специальном брифинге первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко . Была озвучена и основная версия убийства журналиста — дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства знаковой особы.

На брифинге также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.