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В Украине суд выпустил под залог одну из подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
26.05.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Еще одного подозреваемого — Андрея Антоненко — суд принял решение оставить под стражей.
Как
Андрея Антоненко Печерский районный суд принял решение оставить под стражей. Меру пресечения ему продлили до 23 июля. Как отмечает
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета в Киеве
На брифинге также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков.
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Печерский районный суд города Киева отпустил под залог подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь. Еще одного подозреваемого - Андрея...
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