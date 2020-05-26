Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 июня Литва полностью открывает границу с Латвией Никаких постов и проверок не останется, передвижение будет свободным. Также с первого дня лета в стране планируется расширить время работы кафе, ресторанов и...

Никаких постов и проверок не останется, передвижение будет свободным. Также с первого дня лета в стране планируется расширить время работы кафе, ресторанов и ночных клубов до 23:00. Также люди смогут играть в баскетбол, футбол. На матчах под открытым небом разрешат собираться до 300 человек.