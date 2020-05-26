|
С 1 июня Литва полностью открывает границу с Латвией
26.05.2020 13:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНикаких постов и проверок не останется, передвижение будет свободным. Также с первого дня лета в стране планируется расширить время работы кафе, ресторанов и ночных клубов до 23:00. Также люди смогут играть в баскетбол, футбол. На матчах под открытым небом разрешат собираться до 300 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никаких постов и проверок не останется, передвижение будет свободным. Также с первого дня лета в стране планируется расширить время работы кафе, ресторанов и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)