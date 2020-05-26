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Умер король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо
26.05.2020 13:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Основатель крупнейшей игорной компании в Азии, миллиардер Стэнли Хо умер в возрасте 98 лет, сообщает
Стэнли Хо — основатель одной из самых прибыльных компаний в сфере игорного бизнеса SJM Holdings, которая управляет крупнейшей сетью казино в Макао, административном районе Китая. Компанию оценивают в шесть миллиардов долларов.
Стэнли Хо родился в 1921 году в Гонконге в обеспеченной и привилегированной семье, но уже подростком он испытывал бедность, пишет
В 1962 году Хо вместе с группой инвесторов основал компанию, получившую эксклюзивное право управлять всеми игорными операциями в Макао до 2001 года. SJM Holdings превратила Макао в крупнейший игорный центр. Сейчас компаниям семьи Хо принадлежит три из шести игорных лицензий в регионе.
В 2018 году Стэнли Хо оставил пост главы SJM Holdings, разделив свою бизнес-империю между разными членами своей семьи — у него 17 детей от четырех браков.
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Основатель крупнейшей игорной компании в Азии, миллиардер Стэнли Хо умер в возрасте 98 лет.
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