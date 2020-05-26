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Умер король игорного бизнеса Макао, миллиардер Стэнли Хо

26.05.2020 13:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель крупнейшей игорной компании в Азии, миллиардер Стэнли Хо умер в возрасте 98 лет, сообщает Reuters со ссылкой на его семью.


Фото: Reuters

Стэнли Хо — основатель одной из самых прибыльных компаний в сфере игорного бизнеса SJM Holdings, которая управляет крупнейшей сетью казино в Макао, административном районе Китая. Компанию оценивают в шесть миллиардов долларов.

Стэнли Хо родился в 1921 году в Гонконге в обеспеченной и привилегированной семье, но уже подростком он испытывал бедность, пишет Forbes. В 1941 году после вторжения Японии в Гонконг Хо бежал в Макао, откуда совершил первую удачную контрабанду товаров в Китай. От бизнесмена и филантропа Британского Гонконга Роберта Хотхуна он получил прозвище Король Макао.

В 1962 году Хо вместе с группой инвесторов основал компанию, получившую эксклюзивное право управлять всеми игорными операциями в Макао до 2001 года. SJM Holdings превратила Макао в крупнейший игорный центр. Сейчас компаниям семьи Хо принадлежит три из шести игорных лицензий в регионе.

В 2018 году Стэнли Хо оставил пост главы SJM Holdings, разделив свою бизнес-империю между разными членами своей семьи — у него 17 детей от четырех браков.

 
 
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Основатель крупнейшей игорной компании в Азии, миллиардер Стэнли Хо умер в возрасте 98 лет.
 
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