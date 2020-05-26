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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен. "Замечательный результат, мы достигли первой крупной...

Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.- написалав своем Twitter 26 мая.Урсула фон дер Ляйен организовала международную онлайн-конференцию доноров 4 мая. На первом этапе было собрано 7,4 млрд евро, затем частные лица, фонды и правительства продолжили делать пожертвования. США отказались от участия в этом мероприятии.Общее число зараженных COVID-19 в мире, согласно последним данным сайта Worldometers, превысило 5,6 млн. С момента вспышки скончались 348 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США, на втором - Бразилия, на третьем - Россия.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите