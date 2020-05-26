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На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро

26.05.2020 19:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

"Замечательный результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ" (GlobalResponse), возглавляемого Еврокомиссией", - написала Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter 26 мая.

Урсула фон дер Ляйен организовала международную онлайн-конференцию доноров 4 мая. На первом этапе было собрано 7,4 млрд евро, затем частные лица, фонды и правительства продолжили делать пожертвования. США отказались от участия в этом мероприятии.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, согласно последним данным сайта Worldometers, превысило 5,6 млн. С момента вспышки скончались 348 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США, на втором - Бразилия, на третьем - Россия.


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Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен. "Замечательный результат, мы достигли первой крупной...
 
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