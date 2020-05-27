|
Пентагон готов возобновить ядерные испытания в считанные месяцы
27.05.2020 09:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПентагон обещает возобновить проведение ядерных испытаний в течение нескольких месяцев, если президент Трамп отдаст такое распоряжение. Об этом сообщает со ссылкой на источники в военном ведомстве издание "Дефенс Ньюс". Правда, речь идет лишь о взрывах с целью сбора ограниченного спектра данных, заявляют военные. Если потребуется полноценное и всеобъемлющее возобновление программы испытаний, то на возвращение в такой режим могут потребоваться годы.
О том, что Дональд Трамп обсуждал с советниками отказ от введенного в 1992 году моратория на проведение ядерных взрывов, американские СМИ сообщили несколько дней тому назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пентагон обещает возобновить проведение ядерных испытаний в течение нескольких месяцев, если президент Трамп отдаст такое распоряжение. Об этом сообщает со...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)