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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пентагон готов возобновить ядерные испытания в считанные месяцы Пентагон обещает возобновить проведение ядерных испытаний в течение нескольких месяцев, если президент Трамп отдаст такое распоряжение. Об этом сообщает со...

Пентагон обещает возобновить проведение ядерных испытаний в течение нескольких месяцев, если президент Трамп отдаст такое распоряжение. Об этом сообщает со ссылкой на источники в военном ведомстве издание "Дефенс Ньюс". Правда, речь идет лишь о взрывах с целью сбора ограниченного спектра данных, заявляют военные. Если потребуется полноценное и всеобъемлющее возобновление программы испытаний, то на возвращение в такой режим могут потребоваться годы.О том, что Дональд Трамп обсуждал с советниками отказ от введенного в 1992 году моратория на проведение ядерных взрывов, американские СМИ сообщили несколько дней тому назад.