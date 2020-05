Twitter впервые пометил твиты Трампа как не соответствующие фактам

Источник материала: Tut.by

Президент США в двух твитах заявил, что голосование по почте грозит фальсификацией итогов. Twitter нашел в сообщениях необоснованные высказывания. Трамп обвинил сеть микроблогов во вмешательстве в выборы, пишет DW .

Два сообщения президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter во вторник, 26 мая, впервые были помечены как вводящие в заблуждение. В этих твитах глава Белого дома упомянул штат Калифорния, власти которого намерены разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит «подтасовкой» результатов голосования, считает Трамп. Среди прочего, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, допустил президент.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone…