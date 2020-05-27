|
Сотрудники Еврокомиссии выходят на работу
27.05.2020 09:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЧиновники Еврокомиссии выходят на работу в связи с частичной отменой карантина, сообщил накануне представитель этой структуры. В общей сложности в аппарате континентального правительства служат 32 тысячи человек. Приблизительно четверть из них добровольно вызвались вернуться в свои кабинеты. Еще 10 % - те, кто не работает дистанционно. В основном на службу выйдут клерки, работающие в Брюсселе, но не только: к исполнению своих обязанностей приступят сотрудники французских структур Еврокомиссии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновники Еврокомиссии выходят на работу в связи с частичной отменой карантина, сообщил накануне представитель этой структуры. В общей сложности в аппарате...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)