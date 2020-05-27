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Сотрудники Еврокомиссии выходят на работу

27.05.2020 09:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Чиновники Еврокомиссии выходят на работу в связи с частичной отменой карантина, сообщил накануне представитель этой структуры. В общей сложности в аппарате континентального правительства служат 32 тысячи человек. Приблизительно четверть из них добровольно вызвались вернуться в свои кабинеты. Еще 10 %  -  те, кто не работает дистанционно. В основном на службу выйдут клерки, работающие в Брюсселе, но не только: к исполнению своих обязанностей приступят сотрудники французских структур Еврокомиссии.
 
 
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Чиновники Еврокомиссии выходят на работу в связи с частичной отменой карантина, сообщил накануне представитель этой структуры. В общей сложности в аппарате...
 
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