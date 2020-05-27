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SpaceX может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос
27.05.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTSpaceX Илона Маска может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос. В ближайшие часы во Флориде произойдет запуск на орбиту космического корабля "Крю Дрэгон". На его борту будут находиться два американских космонавта, которых предполагается доставить на Международную космическую станцию. Стыковка должна пройти в четверг 28 мая. Присутствовать на космодроме планирует президент Дональд Трамп, что подчеркивает особое значение данного события. Дело в том, что вот уже 9 лет США не выполняют пилотируемых космических пусков.
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SpaceX Илона Маска может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос. В ближайшие часы во Флориде произойдет запуск на орбиту...
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