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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так SpaceX может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос SpaceX Илона Маска может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос. В ближайшие часы во Флориде произойдет запуск на орбиту...

SpaceX Илона Маска может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос. В ближайшие часы во Флориде произойдет запуск на орбиту космического корабля "Крю Дрэгон". На его борту будут находиться два американских космонавта, которых предполагается доставить на Международную космическую станцию. Стыковка должна пройти в четверг 28 мая. Присутствовать на космодроме планирует президент Дональд Трамп, что подчеркивает особое значение данного события. Дело в том, что вот уже 9 лет США не выполняют пилотируемых космических пусков.