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Песчаная буря в Китае
27.05.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПесчаная буря накрыла один из городов в китайской провинции Цинхай. Над дорогами нависла плотная серая "стена" высотой почти сто метров. Город окутал густой туман. Из-за плохой видимости водители были вынуждены снижать скорость.
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Песчаная буря накрыла один из городов в китайской провинции Цинхай. Над дорогами нависла плотная серая "стена" высотой почти сто метров. Город окутал густой туман....
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