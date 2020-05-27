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Песчаная буря в Китае

27.05.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Песчаная буря накрыла один из городов в китайской провинции Цинхай. Над дорогами нависла плотная серая "стена" высотой почти сто метров. Город окутал густой туман. Из-за плохой видимости водители были вынуждены снижать скорость.
 
 
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Песчаная буря накрыла один из городов в китайской провинции Цинхай. Над дорогами нависла плотная серая "стена" высотой почти сто метров. Город окутал густой туман....
 
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