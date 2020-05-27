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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Праге открылась выставка самодельных защитных масок Выставка масок открылась в Праге. Самодельные средства защиты стали экспонатами Национального музея. Каждую из выставленных масок носили во время пандемии, за...

Выставка масок открылась в Праге. Самодельные средства защиты стали экспонатами Национального музея. Каждую из выставленных масок носили во время пандемии, за каждой из них своя история. В Чехии ношение масок за пределами дома было обязательным. И большинство людей из-за дефицита делали их сами. Цвет, материал, ленты, вышивка и, конечно, принт. Есть национальный флаг, есть карта пражского метро. Специальная команда экспертов вела подбор для экспозиции самых ярких символов ситуации.