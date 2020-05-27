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Трамп пригрозил закрыть социальные сети из-за конфликта с Twitter. Об этом он сообщил в Twitter

28.05.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Конфликт, возникший у президента США Дональда Трампа с соцсетью Twitter, активным пользователем которой он является, набирает обороты. После того как представители компании Twitter 26 мая снабдили два твита Трампа пометками «вводящие в заблуждение», глава Белого дома заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова», и пообещал как президент США «не допустить этого».


Фото: Flickr / The White House

В среду, 27 мая, Трамп конкретизировал свое предупреждение в адрес компании: «У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем дадим такому случиться». Это заявление американский лидер сделал в своем микроблоге в Twitter.

Какие твиты Трампа были названы «вводящими в заблуждение»

В твитах Трампа, которые были названы соцсетью «вводящими в заблуждение», шла речь о том, что власти штата Калифорния намерены разослать избирателям бюллетени по почте. Подобная практика грозит «подтасовкой» результатов голосования, заявил Трамп. Документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других, предположил президент.

Сотрудники Twitter снабдили эти сообщения пояснением: «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов». Реагируя на это, Трамп обрушился в очередном твите на компанию, заявив, что «Twitter пытается вмешаться в президентские выборы — 2020».

 
 
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«У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем...
 
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