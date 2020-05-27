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Трамп пригрозил закрыть социальные сети из-за конфликта с Twitter. Об этом он сообщил в Twitter
28.05.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конфликт, возникший у президента США Дональда Трампа с соцсетью Twitter, активным пользователем которой он является, набирает обороты. После того как представители компании Twitter 26 мая снабдили два твита Трампа пометками «вводящие в заблуждение», глава Белого дома заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова», и пообещал как президент США «не допустить этого».
В среду, 27 мая, Трамп конкретизировал свое предупреждение в адрес компании: «У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем дадим такому случиться». Это заявление американский лидер сделал в своем микроблоге в Twitter.
Какие твиты Трампа были названы «вводящими в заблуждение»
Сотрудники Twitter снабдили эти сообщения пояснением: «Трамп делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приведет к фальсификации голосов». Реагируя на это, Трамп обрушился в очередном твите на компанию, заявив, что «Twitter пытается вмешаться в президентские выборы — 2020».
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«У республиканцев возникло ощущение, что социальные СМИ совершенно замалчивают консервативные голоса. Мы будем их серьезно регулировать или закроем, прежде чем...
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